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Министерство труда и социальной защиты Республики Крым информирует

Министерство труда и социальной защиты Республики Крым информирует

Министерство труда и социальной защиты Республики Крым информирует о проведении Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации Всероссийских конкурсов «Лучший специалист по охране труда» и «Лучшие цифровые решения по охране труда».

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