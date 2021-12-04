Министерство труда и социальной защиты Республики Крым информирует о проведении Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации Всероссийских конкурсов «Лучший специалист по охране труда» и «Лучшие цифровые решения по охране труда».
Министерство труда и социальной защиты Республики Крым информирует о проведении Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации Всероссийских конкурсов «Лучший специалист по охране труда» и «Лучшие цифровые решения по охране труда».
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