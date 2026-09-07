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Царьград

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"Ясно" выявил, что 51% русских не уверены в своих заработках

"Ясно" выявил, что 51% русских не уверены в своих заработках

Исследование "Ясно" показало, что 51% русских не уверены в своих навыках для хорошего заработка. Лишь 20% респондентов верят в себя.

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