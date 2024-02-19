BMC Medicine: COVID-19 может повышать риск появления язвы и рефлюксной болезни

Ученые из Южного медицинского университета в Китае выяснили, что даже легкая форма COVID-19 может повышать риск развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, пептической язвы, желудочно-кишечной дисфункции, заболеваний поджелудочной железы, печени и желчного пузыря в течение одного года после заражения.