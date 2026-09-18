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FiNE NEWS

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«Интер РАО» держит экспорт на плаву: что происходит с энергией и финансами компании

Эй, энергетики и все, кто следит за большим током! «Интер РАО» продолжает уверенно держать марку на международном энергетическом поле.

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