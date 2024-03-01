Смертельное ДТП произошло в Оловяннинском районе Забайкальского края

В Оловяннинском районе Забайкальского края утром 1 марта произошла смертельная авария.В пресс-службе управления ГИБДД региона сообщили, что ДТП случилось на 327 километре федеральной автодороги А-350 «Чита-Забайкальск».
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