Модернизация культурных учреждений, театральные постановки и творческие стажировки. Об итогах работы в уходящем году и планах на следующий в формате пресс-конференции рассказал директор департамента культуры ЯНАО Евгений Колтунов.
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