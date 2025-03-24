Трэй Янг получил технический за то, что призывал болельщиков освистывать судей

В четвертой четверти Трэй Янг пошел в проход и спровоцировал нарушение у Джареда Батлера. Разыгрывающий расстроился из-за того, что ему не засчитывали попадание, после чего недвусмысленными жестами попросил болельщиков освистывать арбитров.
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