Трэй Янг получил технический за то, что призывал болельщиков освистывать судей

В четвертой четверти Трэй Янг пошел в проход и спровоцировал нарушение у Джареда Батлера. Разыгрывающий расстроился из-за того, что ему не засчитывали попадание, после чего недвусмысленными жестами попросил болельщиков освистывать арбитров.