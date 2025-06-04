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ТАСС: ВС РФ наземными дронами подавляют огневые точки ВСУ в районе Дзержинска

ТАСС: ВС РФ наземными дронами подавляют огневые точки ВСУ в районе Дзержинска

Российские военнослужащие применяют наземные беспилотные аппараты для подавления огневых точек Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Дзержинска (украинское название Торецк) в Донецкой народной республике.

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