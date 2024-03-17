Беспилотники атаковали НПЗ в Краснодарском крае

Беспилотники атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.Летательные аппараты были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возникло возгорание, сообщает оперштаб Кубани.
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