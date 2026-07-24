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Газета.ру

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Тутберидзе: наше шоу про спорт, в отличие от проектов Навки и Плющенко

Тутберидзе: наше шоу про спорт, в отличие от проектов Навки и Плющенко

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в документальном сериале "Метод Тутберидзе" на платформе Okko заявила, что ее ледовое шоу отличается от театрализованных постановок тем, что строится вокруг спорта, а не сказочных сюжетов.

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