В Самаре утром 13 октября на пересечении 9-й Просеки и 2-й линии водитель Lexus NX300 не уступил дорогу Skoda Kodiaq, после чего его автомобиль отбросило на металлический гараж.
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