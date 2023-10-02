Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Путин опять всех переиграл. Вконтакте стала российской, сменив регистрацию с Британских Виргинских островах на Калининградскую область

Путин опять всех переиграл. Вконтакте стала российской, сменив регистрацию с Британских Виргинских островах на Калининградскую область

Они возвращаются и, конечно же, это хорошо. Я про многие крупные компании, зарегистрированные в офшорных зонах, на каких-нибудь Маршалловых островах или в Сент-Китс и Невис.

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