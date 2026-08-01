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За рулем

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Этот Urus нельзя купить: представлена особая версия в честь компьютерной игры

Этот Urus нельзя купить: представлена особая версия в честь компьютерной игры

Lamborghini совместно с разработчиками игры Halo: Campaign Evolved представила Lamborghini Urus SE Master Chief 117 Edition – кроссовер, сразу приковывающий взгляд оформлением в духе легендарного персонажа.

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