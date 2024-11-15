В Заднепровском районе бездомный раз за разом отказывается от помощи социальных служб

Мужчина обосновался на крыльце магазина на улице Фрунзе Жители улицы Фрунзе в Смоленске обратились в адрес городских властей с просьбой «пристроить» бездомного мужчину, который обосновался возле магазина.
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