Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 731 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Наших людей азиаты не только выгоняли... их изивали, насиловали и убивали... И теперь они сода приехали... Раз там вс...Беспредел подрост...
  • Михалыч
    Слава нашим воинам! Берегите себя, ребята. Мы ждем вас с Победой.ВС РФ вернули сущ...
  • нина сафронова
    🤝Беспредел подрост...

Голландский генерал предлагает повторить "Дранг нах Остен"

Голландский генерал предлагает повторить "Дранг нах Остен"

Вместо эпиграфа: "Запомните навсегда - если кто-нибудь где-нибудь обещает вас убить — поверьте им.     Не рассуждайте, как мы тогда, перед Холокостом, что это у них политика такая, а сами они хорошие и милые, что они это просто так говорят.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Салтановский
А это заднеприводное ЧМО памперсов себе накупило, сраться придётся каждый день и по нескольку раз в день, готов к таким изменениям, своё очко придётся использовать по прямому назначению в усиленном режиме, на долбёжку в очко времени не будет!
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх