Вместо эпиграфа: "Запомните навсегда - если кто-нибудь где-нибудь обещает вас убить — поверьте им. Не рассуждайте, как мы тогда, перед Холокостом, что это у них политика такая, а сами они хорошие и милые, что они это просто так говорят.
Голландский генерал предлагает повторить "Дранг нах Остен"
Комментарии
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Александр Салтановский
А это заднеприводное ЧМО памперсов себе накупило, сраться придётся каждый день и по нескольку раз в день, готов к таким изменениям, своё очко придётся использовать по прямому назначению в усиленном режиме, на долбёжку в очко времени не будет!
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