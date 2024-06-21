Прокуратура Екатеринбурга направила иск скандальному застройщику

Прокуратура Свердловской области подала иск в Арбитражный суд к Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области и застройщику «Астон», который ранее вместо обещанного спорткомплекса начал возведение многоквартирного дома «Астон.
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