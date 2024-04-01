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Состоялся запуск АИС страхования

Состоялся запуск АИС страхования

1 апреля 2024 года дан старт функционирования единой автоматизированной информационной системы страхования (АИС страхования), оператором которой выступает АО «НСИС» — созданная 13 апреля 2023 года дочерняя организация Банка России.

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