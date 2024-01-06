Какие запреты существуют на Рождество 7 января и почему люди боялись их нарушать Елена ГалицкаяЗначение Рождества Христова трудно переоценить, ибо этот праздник занимает одно из важнейших мест в христианской культуре, честь которого подтверждается даже государственным выходным днем.
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