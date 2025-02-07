Царьград Фото: Kremlin Pool/Globallookpress Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил один миллион долларов на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.
"Азербайджанский самолёт сбили из русского "Панциря": На что Алиев дал денег Зеленскому?
Комментарии
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ВЖ
Ванька Жуков
На трассу Север-Юг ожидаемо идет наступление. Этот шлях конкурент Босфору и обнуляет параллельный канал, о котором фантазирует Султан. А русофобия и выкручивание рук достаточно прибыльное мероприятие при нашей христианской идеологии Кота Леопольда. Это понято давно и на западной границе России, и на юге, и на востоке. У России уже нет многомиллионной армии, а экономика масштабную войну не потянет, лишь локальные конфликты. Козлодрание нужно.
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10 час.
MB
Marina Bubon
Кусок «Панциря» у Зеленского купил?! Ещё одна тварь беспринципная((((((
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7 час.
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