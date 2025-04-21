Пережили кровавую оккупацию, остались непокоренными

Смоленская область особенно пострадала от рук нацистов. Здесь они уничтожили немало деревень, замучили в концлагерях десятки тысяч мирных жителей, в том числе детей «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины» – именно эта строчка из стихотворения Константина Симонова вспоминается, когда речь заходит об истории и судьбе Смоленской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии