Пережили кровавую оккупацию, остались непокоренными

Смоленская область особенно пострадала от рук нацистов. Здесь они уничтожили немало деревень, замучили в концлагерях десятки тысяч мирных жителей, в том числе детей «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины» – именно эта строчка из стихотворения Константина Симонова вспоминается, когда речь заходит об истории и судьбе Смоленской области.