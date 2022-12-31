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Швентек о том, что Радванска – капитан сборной Польши на United Cup: «Когда я была юниоркой, она давала надежду, что у нас тоже все получится»

Ига Швентек высказалась о том, что Агнешка Радванска занимает пост капитана сборной Польши на United Cup.

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