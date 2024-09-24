В Нефтеюганском районе ХМАО полицейскими задержан наркокурьер из Когалыма

Накануне в ночное время полицейскими Нефтеюганского района в ходе отработки оперативной информации, на 571-м км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск был остановлен автомобиль под управлением 63-летнего жителя Когалыма.
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