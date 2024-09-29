Гвинея-Бисау призывает предотвратить повторение событий Газы в Ливане

Гвинея-Бисау полностью поддерживает Палестину и выражает надежду, что международное сообщество предотвратит повторение в Ливане событий, подобных тем, что произошли в Газе, заявил министр иностранных дел западно-африканской страны Карлос Перейра на Генассамблее ООН, сообщает 29 сентября РИА Новости.
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