Гвинея-Бисау призывает предотвратить повторение событий Газы в Ливане

Гвинея-Бисау полностью поддерживает Палестину и выражает надежду, что международное сообщество предотвратит повторение в Ливане событий, подобных тем, что произошли в Газе, заявил министр иностранных дел западно-африканской страны Карлос Перейра на Генассамблее ООН, сообщает 29 сентября РИА Новости.