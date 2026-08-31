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Царьград

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Планы ЕС и НАТО на Украину: Чаплыга уверен – Киеву не понравится. Прогрев начался?

Планы ЕС и НАТО на Украину: Чаплыга уверен – Киеву не понравится. Прогрев начался?

Политолог Михаил Чаплыга считает, что у руководств Североатлантического альянса и Европейского союза есть планы на Украину, которые очень не понравятся Киеву.

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