Разгром ВСУ под Берховкой: враг признает «определенные успехи» русских

Что произошло в ночь на 6 ноября под Артемовском Александр Ситников На фото: работа расчета гаубицы Д-30 (Фото: Алексей Коновалов/ТАСС) Танковый прорыв ВСУ невозможен, как, впрочем, любое наступление, признаются самостийные бойцы.
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