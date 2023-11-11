Разгром ВСУ под Берховкой: враг признает «определенные успехи» русских

Что произошло в ночь на 6 ноября под Артемовском Александр Ситников На фото: работа расчета гаубицы Д-30 (Фото: Алексей Коновалов/ТАСС) Танковый прорыв ВСУ невозможен, как, впрочем, любое наступление, признаются самостийные бойцы.