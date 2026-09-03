Казанда «ГАЗель» баганага килеп бәрелгән, зыян күрүчеләр юк

«ГАЗель» катнашындагы юл-транспорт һәлакәте Казанның Тихорецкая һәм техник урамнары чатында булган. Машина фонарь баганасына очып кергән, автомобильнең алгы өлеше сизелерлек яньчелгән, ә кузов бөтенләй өзелгән «Татар-информ»га Шәһәр Дәүләт автоинспекциясендә хәбәр итүләренчә, йөк машинасы руле артында 21 яшьлек машина йөртүче булган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым