НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Казанда «ГАЗель» баганага килеп бәрелгән, зыян күрүчеләр юк

«ГАЗель» катнашындагы юл-транспорт һәлакәте Казанның Тихорецкая һәм техник урамнары чатында булган. Машина фонарь баганасына очып кергән, автомобильнең алгы өлеше сизелерлек яньчелгән, ә кузов бөтенләй өзелгән «Татар-информ»га Шәһәр Дәүләт автоинспекциясендә хәбәр итүләренчә, йөк машинасы руле артында 21 яшьлек машина йөртүче булган.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым