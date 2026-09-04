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Журнал «Профиль»

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Трамп допустил "очень скорый" удар по предполагаемому ядерному объекту Ирана близ Натанза

Также глава Соединенных Штатов заявил в пятницу, 4 сентября 2026 года, что считает противостояние с Ираном незначительным конфликтом.

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