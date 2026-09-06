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СКР возбудил дело о халатности после гибели людей при сходе лавины в КБР

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье о халатности в связи с гибелью людей при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарской Республики (КБР).

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