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Царьград

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Бабушка из Ярково получила 12 лет за попытку убийства внучки

Бабушка из Ярково получила 12 лет за попытку убийства внучки

Ярковский районный суд вынес приговор местной жительнице, которая пыталась убить свою семимесячную внучку.

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