Эксперт Меркурис: Положение на фронтах СВО резко ухудшилось для ВСУ, ВС РФ готовят атаку

Британский аналитик и эксперт Александр Меркурис, выступил на своем YouTube-канале, и сообщил о том, что российская армия усиливает давление по всей линии соприкосновения с украинцами, и это похоже на прелюдию к чему-то большему.
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