Вопрос Ксении Собчак к Путину начался с конфуза: что потом

Собчак помогла иностранному журналисту на прямой линии Путина! Журналистка Ксения Собчак заявила, что во время прямой линии президента России Владимира Путина пыталась помочь иностранному коллеге, у которого плохо работал наушник для перевода.
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