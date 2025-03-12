Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ 12 марта с 09.00 до 17.00 по следующим адресам ⚡️⚡️⚡️ Ул.
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Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ 12 марта с 09.00 до 17.00 по следующим адресам ⚡️⚡️⚡️ Ул.