Актер откровенно рассказал, как устроен его быт за океаном. Бурковский назвал сумму, необходимую для комфортной жизни в Нью-Йорке, и объяснил, почему расстался с московской недвижимостью.
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