Как сохранить страсть в отношениях с женой? Какие советы получат мужчины, если все будет наоборот

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Раньше было проще. После замужества женщину назначали хранительницей домашнего очага. Знай себе, ходи в засаленном халате, крути гульку на голове, гоняй детей во дворе подальше от белоснежных накрахмаленных простыней – никто слова не скажет.