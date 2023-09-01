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Чемпионат мира по баскетболу-2023. Франция сыграет с Кот-д’Ивуаром, Филиппины – с Китаем и другие матчи

В четверг, 31 августа, на Филиппинах, в Японии и Индонезии продолжится турнир за 17-32 места чемпионата мира по баскетболу-2023.

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