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Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО проведут консультации с Байденом по отношениям с РФ

Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО проведут консультации с Байденом по отношениям с РФ

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что лидеры НАТО проведут консультации с президентом США Джо Байденом по отношениям с Россией в преддверии саммита лидеров двух стран.

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