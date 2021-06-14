Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО проведут консультации с Байденом по отношениям с РФ

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что лидеры НАТО проведут консультации с президентом США Джо Байденом по отношениям с Россией в преддверии саммита лидеров двух стран.
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