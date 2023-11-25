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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о камбэке с «Торпедо»: «Я сделал все, чтобы помочь СКА победить. У нас очень сильный коллектив. Вы это увидели»

СКА победил со счетом 4:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ. – Что вы сказали ребятам в раздевалке при счете 0:3, чтобы настроить на такой невероятный камбэк? – Уже говорил об этом раньше – если мы станем все рассказывать, будет неинтересно.

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