Ротенберг о камбэке с «Торпедо»: «Я сделал все, чтобы помочь СКА победить. У нас очень сильный коллектив. Вы это увидели»

СКА победил со счетом 4:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ. – Что вы сказали ребятам в раздевалке при счете 0:3, чтобы настроить на такой невероятный камбэк? – Уже говорил об этом раньше – если мы станем все рассказывать, будет неинтересно.