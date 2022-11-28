ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 28.11.2022 утро

ФОТО: SENIOR AIRMAN BEAUX HEBERT/GLOBALLOOKPRESS УДАРЫ ВКС РОССИИ УНИЧТОЖИЛИ СКЛАД СО 100 РАКЕТАМИ HIMARS ПОД ДНЕПРОПЕТРОВСКОМ: СВОДКА МИНОБОРОНЫ Минобороны России в сводке о ходе спецоперации сообщило об успешных ударах против ВСУ на Украине.
ФОТО: SENIOR AIRMAN BEAUX HEBERT/GLOBALLOOKPRESS УДАРЫ ВКС РОССИИ УНИЧТОЖИЛИ СКЛАД СО 100 РАКЕТАМИ HIMARS ПОД ДНЕПРОПЕТРОВСКОМ: СВОДКА МИНОБОРОНЫ Минобороны России в сводке о ходе спецоперации сообщило об успешных ударах против ВСУ на Украине.
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