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Царьград

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"АдГ" хочет вернуть русские ресурсы: Важная встреча совсем скоро. Как отреагирует Брюссель?

"АдГ" хочет вернуть русские ресурсы: Важная встреча совсем скоро. Как отреагирует Брюссель?

В Германии разгорелась дискуссия о возможности восстановления энергетических связей с Россией. Поводом стали сообщения о подготовке встречи руководства "Альтернативы для Германии" с Кириллом Дмитриевым, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству.

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