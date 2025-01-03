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Постные рогалики с повидлом на дрожжах

Постные рогалики с повидлом на дрожжах

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Постные рогалики с повидлом готовятся без молока, сливочного масла и яиц, поэтому выпечка получается не дорогой и даже диетической.

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