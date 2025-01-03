Постные рогалики с повидлом на дрожжах

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Постные рогалики с повидлом готовятся без молока, сливочного масла и яиц, поэтому выпечка получается не дорогой и даже диетической.