Бывший американский лидер Дональд Трамп публично назвал «лузерами» хозяина Белого дома Джо Байдена и вице-президента Соединенных Штатов Камалу Харрис.
Трамп публично назвал Байдена и Камалу Харрис «лузерами»
Комментарии
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Сергей Дмитриев
Кандидатов на пост президента США перед вступлением в должность обязать посетить Мемориал жертвам войны во Вьетнаме в Вашингтоне.
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18 час.
Vladimir Soukhatchev
Согласен, но этот ритуал Необходимо дополнить Обязательным Посещением ДВУХ Японских мемориальных центров в городах Хиросима и Нагасаки!!!
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18 час.
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