Прогноз погоды на сегодня . Симферополь: +16° Севастополь: +17° Алушта: +18° Севастополь: +16° Ялта: +18° Евпатория: +17° Бахчисарай: +16° Джанкой: +18° Армянск: 18° Феодосия: +16° Судак: +16° Керчь: +17° Черноморское: +18° Крым Оперативный.
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