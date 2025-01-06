Почему растет фарма

Акции фармкомпаний выглядят бодро на фоне падающего российского рынка. Как вам такая версия — акции российского фармсектора растут благодаря вспышке вируса в Китае? При том, что вирус давно известный, и на новый ковид эта история не тянет.
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