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  • Алевтина
    😡Тульский губернат...
  • ninikooo Митусова
    Молодцы, но нужно ежемесячно хотя бы по 500 кишлачников высылать  с семьями-  дармоедами, получающими все виды соцпос...С начала 2025 год...
  • Елена
    А чего так мало? Надо больше, минимум по 100 мутантов в месяц,чтобы народ в вас поверил.С начала 2025 год...

Губернатор Миляев: причиной травм трех человек в Тульской области стала производственная авария, а не БПЛА

Губернатор Миляев: причиной травм трех человек в Тульской области стала производственная авария, а не БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что три человека получили травмы из-за производственной аварии, а не в результате атаки вражеских беспилотников сегодня ночью, 6 июня, как сообщалось ранее.

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