Губернатор Миляев: причиной травм трех человек в Тульской области стала производственная авария, а не БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что три человека получили травмы из-за производственной аварии, а не в результате атаки вражеских беспилотников сегодня ночью, 6 июня, как сообщалось ранее.
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