Куда ведут «Ночные Дороги» Гайто Газданова. «Между Строк» с Егором Спесивцевым

Писатель Гайто Газданов почти 25 лет водил такси в Париже. Жизнь русских эмигрантов во французской столице автор описал в романе «Ночные дороги» — о нем Егор Спесивцев рассказывает в шестом выпуске «Между Строк».
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