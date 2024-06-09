Мухаметшин поздравил жителей Елабуги с национальным праздником Сабантуй

На городском ипподроме в Елабуге прошел праздник Сабантуй. Председатель Госсовета Татарстана, Фарид Мухаметшин, приветствовал гостей и участников этого праздника от имени Республики Татарстан, парламента и правительства.
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