МК проинформировал, что китайский мирный план по Украине заставил Запад нервничать

Запад крайне настороженно принял сведения о том, что Китай разработал собственный проект мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщает информационный портал "Московский комсомолец", ссылаясь на данные зарубежного издания "The Observer".
Запад крайне настороженно принял сведения о том, что Китай разработал собственный проект мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщает информационный портал "Московский комсомолец", ссылаясь на данные зарубежного издания "The Observer".
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