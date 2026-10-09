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Отопительный сезон под контролем: в Иркутской области оценили проделанную в Бодайбо работу

Отопительный сезон под контролем: в Иркутской области оценили проделанную в Бодайбо работу

Губернатор Игорь Кобзев доложил о текущей ситуации на совещании по вопросам выполненного восстановления объектов инженерной инфраструктуры в городе.

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