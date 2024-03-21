В астраханских селах и поселках на 20% разогнали мобильный интернет

Абоненты МегаФона могут пользоваться цифровыми ресурсами на скорости до 100 Мбит/с. Это стало возможным благодаря масштабной модернизации сети, которую провели инженеры оператора, и программе рефарминга — перевода частот в современный стандарт LTE, которые ранее были задействованы в сетях предыдущего поколения.