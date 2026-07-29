Осужденному за мошенничество и взятки бывшему замминистра обороны Попову снизили срок заключения с 19 до 10 лет

Защита намерена ходатайствовать о медицинском освидетельствовании для возможного освобождения по состоянию здоровьяБывшему заместителю министра обороны Павлу Попову смягчили приговор — апелляционная инстанция снизила срок наказания с 19 до 10 лет колонии, сообщил адвокат осужденного Денис Сагач.
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